M5s, Fico a La7: “Stiamo lavorando a una riorganizzazione, è una delle tante fasi. Sono ottimista, saremo più forti di prima” (Di martedì 29 giugno 2021) “Stiamo lavorando a una delle riorganizzazioni del Movimento, è una delle tante fasi vissute in questi 11 anni”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, ospite di In onda, su La7, commentando i contenuti della conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del Movimento 5 stelle. “Ne abbiamo vissute tante, siamo cambiati, ma fondando il nostro pensiero sempre alle radici che ci hanno contraddistinto”, ricorda la terza carica dello Stato. “C’è un dibattito in corso, e saremo molto più forti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) “a unariorganizzazioni del Movimento, è unavissute in questi 11 anni”. Lo ha detto Roberto, presidente della Camera, ospite di In onda, su La7, commentando i contenuti della conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del Movimento 5 stelle. “Ne abbiamo vissute, siamo cambiati, ma fondando il nostro pensiero sempre alle radici che ci hanno contraddistinto”, ricorda la terza carica dello Stato. “C’è un dibattito in corso, emolto piùdi ...

Advertising

M5S_Europa : L’invito di @Roberto_Fico a concentrarci sulla tutela dei #lavoratori che più hanno sofferto le conseguenze della… - fattoquotidiano : M5s, Fico a La7: “Stiamo lavorando a una riorganizzazione, è una delle tante fasi. Sono ottimista, saremo più forti… - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: Ma l'altra socia che se ne va' a spasso con aerei a spese nostre grazie a voi, qualcuno nel sonno della ragione per caso… - 73Orlando73 : RT @Avv_Natalina: Sto vedendo la foglia di #Fico su La7 ad #inOnda. Ma l’acqua pubblica, poi, in due governi a matrice M5S perché non l’han… - Corry08101961 : RT @Avv_Natalina: Sto vedendo la foglia di #Fico su La7 ad #inOnda. Ma l’acqua pubblica, poi, in due governi a matrice M5S perché non l’han… -