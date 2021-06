LIVE Svezia-Ucraina 1-1 | Europei 2021 in DIRETTA | espulso Danielson | svedesi in 10!

Leggi su oasport

104? Affondo del neo-entrato Tsygankov che sulla sinistra guadagna il fondo e va al cross in mezzo sul quale arriva in ritardo Karavaev, rinvio. 103? Ora attacca l'sfruttando la superiorità numerica,schierata a difesa del pareggio che porterebbe il match ai rigori. 102? Cambia anche Shevchenko, fuori Besedin dentro Tsygankov. 101? Andersson allora corre ai ripari, fuori il centrocampista Olsson e dentro il difensore ex Bologna ed Hellas Verona Helander. 100? ROSSO! Dopo il controllo per l'arbitro di Schio non ci sono dubbi, ...