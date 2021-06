Grillo, in un solo colpo, congeda Conte e riassume la piattaforma Rousseau (Di martedì 29 giugno 2021) Grande è la confusione sotto il cielo. O meglio. Forse questa confusione c’è stata solo negli occhi e nella mente di chi l’ha descritta. Il Movimento 5 Stelle ha praticamente deciso di non fare il passo in avanti che gli chiedeva Giuseppe Conte, arroccandosi sulla sua vecchia (eppure così disarmante) posizione. Beppe Grillo, con un post sul suo blog, ha chiuso definitivamente l’esperienza dell’avvocato del popolo e ha fatto tornare il Movimento alle sue origini. Non soltanto nella sostanza, ma anche nella forma, visto che è stata riesumata persino la piattaforma Rousseau che sembrava ormai destinata ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 giugno 2021) Grande è la confusione sotto il cielo. O meglio. Forse questa confusione c’è statanegli occhi e nella mente di chi l’ha descritta. Il Movimento 5 Stelle ha praticamente deciso di non fare il passo in avanti che gli chiedeva Giuseppe, arroccandosi sulla sua vecchia (eppure così disarmante) posizione. Beppe, con un post sul suo blog, ha chiuso definitivamente l’esperienza dell’avvocato del popolo e ha fatto tornare il Movimento alle sue origini. Non soltanto nella sostanza, ma anche nella forma, visto che è stata riesumata persino lache sembrava ormai destinata ...

Advertising

CarloCalenda : La destra non riesce a trovare una classe dirigente per governare le città (figuriamoci l’Italia). Il 5S discute so… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Non mi presto ad una pura operazione di facciata. Con Grillo emerso equivoco di fondo. Non posso assumere u… - CarloCalenda : Altrimenti davvero sarà difficile collaborare e rimarrai solo con Grillo, Casaleggio e Conte (forse). - ElsoIcehands : Grillo fa ridere solo quando parla di politica comunque - inotg_inot59 : @teresa90175867 @FQLive Aspettiamo ,ci sarà il massacro all'interno del 5stelle. Vorrei vedere chi avrà il coraggio… -