Conte: 'Non sarò un prestanome'. Grillo replica: no partito unipersonale (Di martedì 29 giugno 2021) L'ex premier sfida il fondatore sul futuro del Movimento 5 Stelle. Decida, dice, 'se essere il genitore che lascia crescere la sua creatura o quello che ne contrasta l'emancipazione'. Poi invita gli ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 giugno 2021) L'ex premier sfida il fondatore sul futuro del Movimento 5 Stelle. Decida, dice, 'se essere il genitore che lascia crescere la sua creatura o quello che ne contrasta l'emancipazione'. Poi invita gli ...

Advertising

lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - CarloCalenda : La destra non riesce a trovare una classe dirigente per governare le città (figuriamoci l’Italia). Il 5S discute so… - CottarelliCPI : Ho sentito ora le dichiarazioni di Conte su Grillo. E leggo della posizione di Grillo su Conte. L'antipolitica si è… - MarcG_69 : RT @AlbertoLela: - #Grillo: “ #Conte non ha nè visione politica né capacità manageriali” E allora Beppe dillo che @matteorenzi ha fatto be… - VPrivaci : Grande reunion in casa 5s. Si vota sulla piattaforma per non so bene cosa tra conte e grillo. Io preferivo i rigori!!! -