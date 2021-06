Concorso Camera dei Deputati 2021, 30 tecnici: chi partecipa, come far domanda e prove (Di martedì 29 giugno 2021) A pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni per 65 segretari parlamentari, nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 29-06-2021 sono stati pubblicati due nuovi bandi del Concorso Camera dei Deputati per l’assunzione di tecnici laureati e con meno di 40 anni. In particolare i profili richiesti e i posti a disposizione sono: 10 tecnici – codice C07 (bando); 20 tecnici con specializzazione informatica – codice C06 (bando). Alcuni posti sono riservati al personale dipendente in ruolo. Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della domanda e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 29 giugno 2021) A pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni per 65 segretari parlamentari, nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 29-06-sono stati pubblicati due nuovi bandi deldeiper l’assunzione dilaureati e con meno di 40 anni. In particolare i profili richiesti e i posti a disposizione sono: 10– codice C07 (bando); 20con specializzazione informatica – codice C06 (bando). Alcuni posti sono riservati al personale dipendente in ruolo. Vediamo assieme requisiti, modalità di invio dellae ...

