Android 12, in arrivo le splash screen per tutte le app? (Di martedì 29 giugno 2021) Con l’arrivo di Android 12 cambierà l’esperienza di avvio delle applicazioni. Già dalla Developer Preview 3 del nuovo sistema operativo di Google è stato possibile verificare la presenza di una splash screen universale , ovvero di una schermata col logo animato, mostrata all’avvio di tutte le app. Google vuole rendere l’esperienza di apertura delle applicazioni “più coerente e piacevole” a partire da Android 12. Uno dei mezzi che saranno impiegati per raggiungere questo obiettivo è l’implementazione di un’animazione che verrà mostrata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Con l’di12 cambierà l’esperienza di avvio dellelicazioni. Già dalla Developer Preview 3 del nuovo sistema operativo di Google è stato possibile verificare la presenza di unauniversale , ovvero di una schermata col logo animato, mostrata all’avvio dile. Google vuole rendere l’esperienza di apertura dellelicazioni “più coerente e piacevole” a partire da12. Uno dei mezzi che saranno impiegati per raggiungere questo obiettivo è l’implementazione di un’animazione che verrà mostrata ...

Advertising

fainformazione : I migliori videogiochi di BOWLING per Android I giochi di bowling sono un vero e proprio classico su Android… Rico… - fainfoscienza : I migliori videogiochi di BOWLING per Android I giochi di bowling sono un vero e proprio classico su Android… Rico… - AkibaGamers : SQUARE ENIX e WFS hanno annunciato l'arrivo di un titolo dedicato ai giocatori su dispositivi mobile iOS e Android:… - AkibaGamers : Dopo il suo arrivo su console, il titolo #TRIALSofMANA farà il suo debutto sui dispositivi #iOS e #Android a luglio. - coder_487 : RT @gamescore_it: Crash Drive 3 è in arrivo a luglio su PC, console e dispositivi mobili! - -