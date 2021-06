Windows 11: bene, bene, bene, ma non benissimo. Tutti i problemi e le tante proteste (Di lunedì 28 giugno 2021) Si sa molto. Non tutto. Si sa che Microsoft rilascerà la nuova versione Windows 11, una svolta epocale, entro la fine dell’anno, ma manca la data precisa. Microsoft ha anche confermato che sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i PC Windows 10 idonei e sui nuovi PC a partire da questa estate, ma non si sa quando di preciso. I nuovi dispositivi saranno disponibili nel 2021, ma non si sa ancora quando. Windows (Adobe Stock)L’aggiornamento per i dispositivi Windows 10 esistenti inizierà nel 2022 e verrà consegnato nell’arco di diversi mesi. Secondo MSPowerUser, notizia confermata dalla stessa Microsoft in un post su ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Si sa molto. Non tutto. Si sa che Microsoft rilascerà la nuova versione11, una svolta epocale, entro la fine dell’anno, ma manca la data precisa. Microsoft ha anche confermato che sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i PC10 idonei e sui nuovi PC a partire da questa estate, ma non si sa quando di preciso. I nuovi dispositivi saranno disponibili nel 2021, ma non si sa ancora quando.(Adobe Stock)L’aggiornamento per i dispositivi10 esistenti inizierà nel 2022 e verrà consegnato nell’arco di diversi mesi. Secondo MSPowerUser, notizia confermata dalla stessa Microsoft in un post su ...

Advertising

pieromod : @tegamini celo e mi funziona bene, incredibilmente (su PC windows) - TotoeCalcio : Ammesso che poi alla fine il #Totocalcio passi a 15 caselle. Dovendolo per forza modificarlo. Di quanto salirebbe l… - Alexandre13734 : RT @rubino7004: E ancora non sono riusciti a far funzionare bene Windows 10 - bordienrico : RT @rubino7004: E ancora non sono riusciti a far funzionare bene Windows 10 - lello977 : RT @rubino7004: E ancora non sono riusciti a far funzionare bene Windows 10 -