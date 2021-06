Wimbledon parte col botto, subito fuori Tsitsipas: ok Djokovic (Di lunedì 28 giugno 2021) parte col botto l’edizione di Wimbledon 2021. Stefanos Tsitsipas è stato eliminato da Tiafoe, esordio positivo per Djokovic La pioggia che si è abbattuta su Londra fin dalle prime ore del mattino ha costretto gli organizzatori di Wimbledon a posticipare i match della prima giornata. Il primo a scendere in campo, sul campo centrale dotato di tetto, è stato il n.1 del mondo Novak Djokovic, che ha affrontato e battuto Draper. L’esordio per il serbo è stato più difficile del previsto. Djokovic infatti ha dovuto recuperare un set di svantaggio, ma nei ... Leggi su zon (Di lunedì 28 giugno 2021)coll’edizione di2021. Stefanosè stato eliminato da Tiafoe, esordio positivo perLa pioggia che si è abbattuta su Londra fin dalle prime ore del mattino ha costretto gli organizzatori dia posticipare i match della prima giornata. Il primo a scendere in campo, sul campo centrale dotato di tetto, è stato il n.1 del mondo Novak, che ha affrontato e battuto Draper. L’esordio per il serbo è stato più difficile del previsto.infatti ha dovuto recuperare un set di svantaggio, ma nei ...

