Wiko Power U30 | recensione Smartphone economico che fa fatica a distinguersi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Da grande appassionato di tecnologia mobile è sempre un esperimento molto complesso quello della prova di unoentry level. Provando a fare però un passo indietro, immedesimandosi nel cliente medio con esigenze base (quindi non l’utente che vuole solo le ultime novità), si capisce anche i prodotti la cui semplice lettura della scheda tecnica non appassiona possono trovare il proprio posto nel mercato. In un mercato low cost però che vede ormai assoluti protagonisti Xiaomi e realme, potrà ancora, con il suoU30 protagonista di questa, conquistarsi una menzione d’onore ed il nostro “via ...

videorecensione : Test di ripresa da Wiko Power U30 in Full HD - WikoItalia : ?? Hai risolto un bel problema, poi te ne restano 6000! ?? Fuori è estate e la musica suona sempre più forte. Perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Wiko Power

Il Fatto Quotidiano

Xiaomi Redmi 9T , Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Mi 11 Lite , Motorola Moto G50, Samsung Galaxy A32 ,Y82, Motorola E7i, Realme C21, Poco X3 Pro o anche Oppo A94. Questi i prodotti ...Nel caso di questoU30 , però, bisogna veramente soffermarsi per una menzione riguardo l'incredibile autonomia. È vero, la grande durata della batteria è dovuta ad una base hardware che ...Wiko, brand di telefonia franco-cinese, propone tre prodotti must-have per godersi appieno la Bella Stagione in modalità “smart” ...Wiko prova a presentare sul mercato un nuovo esponente della fascia entry, Power U 30 protagonista di questa recensione, cercando il gisuto mix per combattere i rivali sempre più agguerriti e battagli ...