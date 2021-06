Una Vita e Mr. Wrong, anticipazioni 29 giugno: una scelta drammatica (Di lunedì 28 giugno 2021) Marcia Sampaio sarà tra le grandi protagoniste dell'episodio di Una Vita di martedì 29 giugno, come rivelano le anticipazioni. La ragazza prenderà una decisione drammatica, ma ineVitabile, dopo quello che scoperto sul conto di Santiago. A Mr. Wrong, invece, un'idea vincente di Ozan farà riavvicinare Ezgi ed Ozgur. Una Vita, trama 29 giugno: Marcia si trasferirà in soffitta Ad Una Vita si continuerà a parlare di Marcia e della sua sconcertante scoperta su Santiago. La trama della soap opera di Canale 5 di martedì 29 ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 giugno 2021) Marcia Sampaio sarà tra le grandi protagoniste dell'episodio di Unadi martedì 29, come rivelano le. La ragazza prenderà una decisione, ma inebile, dopo quello che scoperto sul conto di Santiago. A Mr., invece, un'idea vincente di Ozan farà riavvicinare Ezgi ed Ozgur. Una, trama 29: Marcia si trasferirà in soffitta Ad Unasi continuerà a parlare di Marcia e della sua sconcertante scoperta su Santiago. La trama della soap opera di Canale 5 di martedì 29 ...

