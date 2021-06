NieR Reincarnation ha una data di uscita in occidente – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

NieR Re[in]carnation ha una data di uscita in occidente – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 28 giugno 2021) NieR Reincarnation ha ora una data di uscita in Nord America ed Europa per la versione definitiva ed è piuttosto vicina, attesa per il mese prossimo.. NieR Reincarnation, ovvero il capitolo mobile della nota serie Square Enix, ha finalmente una data di uscita ufficiale anche per quanto riguarda l’occidente, dopo essere stato lanciato lo scorso febbraio in Giappone: arriverà in Europa e Nord America il 28 luglio 2021. Nel frattempo, in occidente sono state aperte le registrazioni e sembra che abbiano già raggiunto quota ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021)ha ora unadiin Nord America ed Europa per la versione definitiva ed è piuttosto vicina, attesa per il mese prossimo.., ovvero il capitolo mobile della nota serie Square Enix, ha finalmente unadiufficiale anche per quanto riguarda l’, dopo essere stato lanciato lo scorso febbraio in Giappone: arriverà in Europa e Nord America il 28 luglio 2021. Nel frattempo, insono state aperte le registrazioni e sembra che abbiano già raggiunto quota ...

Advertising

IGNitalia : Vi sveliamo la data d'uscita ufficiale di #NierReincarnation, lo spin-off mobile di Nier in arrivo il prossimo mese… - misteruplay2016 : NieR Re[in]carnation ha una data di uscita in Europa - Eurogamer_it : #NierReincarnation ha una data di uscita in Europa. - AkibaGamers : SQUARE ENIX ha finalmente svelato la data di lancio per NieR Re[in]carnation, nuovo titolo del franchise nato dalla… - GamingTalker : NieR Reincarnation, annunciata la data di uscita per l'Europa: arriva a fine luglio -