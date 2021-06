Meta Materials a +60% dopo reverse merger con Torchlight

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –, produttore di materiali funzionali e nanocompositi ad alte prestazioni, sta registrando unsul Nasdaq nel giorno in cui si è concluso il processo diconEnergy Resources. Nell’operazione c’è stato anche il cambio di nome e di codice, con la nuova società che è ora quotata a Wall Street con il nomeMaterial e il codice MMAT. Nel, in italiano fusione al contrario, prevede che una società più piccola incorpora una più grande. “dieci anni di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meta Materials

Borsa Italiana

, produttore di materiali funzionali e nanocompositi ad alte prestazioni, sta registrando un +60% sul Nasdaq nel giorno in cui si è concluso il processo di reverse merger con Torchlight ...ConstructionFrom Organic Waste B1. Carbon Neutral Fuels B2. Enzymatic Detergents 'Molecular Level Solutions' sarà disponibile in Vinile e in Digitale in pre - order QUI.(Teleborsa) – Meta Materials, produttore di materiali funzionali e nanocompositi ad alte prestazioni, sta registrando un +60% sul Nasdaq nel giorno in cui si è concluso il processo di ...