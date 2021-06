Max Biaggi ricorda Fabrizio Frizzi: il retroscena sulla malattia (Di lunedì 28 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Max Biaggi ricorda Fabrizio Frizzi ospite della puntata finale di Domenica In con Mara Venier: ecco le parole. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Domenica In con Mara Venier che dopo il dramma del ricovero è riuscita a concludere la stagione dando l’appuntamento a Settembre. Tra gli ospiti anche lo sportivo ed ex Leggi su youmovies (Di lunedì 28 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maxospite della puntata finale di Domenica In con Mara Venier: ecco le parole. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Domenica In con Mara Venier che dopo il dramma del ricovero è riuscita a concludere la stagione dando l’appuntamento a Settembre. Tra gli ospiti anche lo sportivo ed ex

Advertising

zazoomblog : Max Biaggi ricorda Fabrizio Frizzi: il retroscena sulla malattia - #Biaggi #ricorda #Fabrizio #Frizzi: - AngyFra89 : Ed in Aprilia troverà proprio Max Biaggi, che sa perfettamente cosa serve a Maverick per andar forte. #StayTuned #Vinales - infoitcultura : Max Biaggi, la confessione a Mara Venier: “Il mio rimpianto più grande” - infoitcultura : Max Biaggi fa festa per i 50 anni a Roma in tv parole dolci per lex Pedron sulla Atzei invece - infoitcultura : Max Biaggi e i suoi 50 anni: il ricordo che commuove il pilota a Domenica In -