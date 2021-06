M5S: Masi, ‘non sono mediatore, problema passare da movimento a partito’ (2) (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – “Ci sono quelli molto più legati alla visione di Grillo e quelli molto più legati alla visione di Conte. Si tratta di capire -ha concluso De Masi- se troveranno una conciliazioni, i tempi sono stretti. Da quello che succederà dipenderà anche se il centrosinistra si presenterà alle prossime elezioni politiche con una forza del 40% o di meno del 30%. Se vince la destra si offre l’Italia ad una destra destra, il governo che può venirne fuori può avere delle sfumature di destra che ci eravamo disabituati ad avere in Italia. Grillo e Conte possono determinare l’andamento della storia del nostro Paese senza neanche ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – “Ciquelli molto più legati alla visione di Grillo e quelli molto più legati alla visione di Conte. Si tratta di capire -ha concluso De- se troveranno una conciliazioni, i tempistretti. Da quello che succederà dipenderà anche se il centrosinistra si presenterà alle prossime elezioni politiche con una forza del 40% o di meno del 30%. Se vince la destra si offre l’Italia ad una destra destra, il governo che può venirne fuori può avere delle sfumature di destra che ci eravamo disabituati ad avere in Italia. Grillo e Conte posdeterminare l’andamento della storia del nostro Paese senza neanche ...

