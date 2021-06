Interferenze magnetiche sui dispositivi medici | ecco la lista ufficiale Apple

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 28 giugno 2021) Un elenco da tenere in considerazione, soprattutto per determinate persone.ha pubblicato ladei prodotti che potrebbero causaresufficienti per avere un impatto sui. Il MagSafe diè stato oggetto di scrutinio negli ambientisin dal suo lancio, a causa della possibilità che i suoi magneti possano attivare un pacemaker per eseguire azioni indesiderate, se tenuto abbastanza vicino. Da qui, a seguito di tali rapporti,ha pubblicato un aggiornamento alla sua ...