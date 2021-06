Covid | la variante Delta fa schizzare i casi in Gran Bretagna | record di morti in Russia

Advertising

borghi_claudio : Accendi la televisione e c'è VARIANTEDELTAHHHH a reti unificate. Se vi ricordate questa è la variante della variant… - Agenzia_Ansa : Contro la variante Delta del Covid i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere… - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Falcon74A : RT @stebellentani: quinta notizia, ormai il lettore avrà il tunnel carpale a forza di scorrere. Ci sarà qualcosa che valga la pena sapere o… - achene_paolo : RT @borghi_claudio: Accendi la televisione e c'è VARIANTEDELTAHHHH a reti unificate. Se vi ricordate questa è la variante della variante in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

Il Sole 24 ORE

BASSETTI "DELTA? SINTOMI LIEVI"/ "Dopo 85% vaccinati non serviranno tamponi" VACCINAZIONE ... Attualmente, oltre l'80% degli adulti in Gran Bretagna ha ricevuto una dose di vaccino- 19 e ...Da Mosca a Londra fino a Sidney e Cape Town: ilcontinua a infettare il mondo e a mietere vittime, complici varianti aggressive come l attuale "most wanted", laDelta. Occhi puntati su Mosca e soprattutto San Pietroburgo : c' un ...La 21enne belga sottoposta agli arresti domiciliari, dopo l’incidente avvenuto sul Lago di Como in cui è morto lo studente 22enne Luca, sarà ...I timori dell'inflazione e della nuova variante Delta spaventano i mercati. A livello europeo a pagarne le spese sono i titoli del turismo e in generale i comparti più ciclici. Intanto Wall Street pro ...