Ciao ciao mascherina. Ma solo all'aperto. E non è un liberi tutti (Di lunedì 28 giugno 2021) Il gran giorno è arrivato. Nell'Italia, tutta in zona bianca, da oggi, lunedì 28 giugno, ci si potrà togliere la mascherina all'aperto. Il simbolo più evidente e pubblico della pandemia si vedrà sempre più raramente. Ma non è un liberi tutti. Soprattutto adesso che è arrivata anche qui, la variante Delta che preoccupa non poco gli esperti. Anche perché, secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, la nuova mutazione del virus individuata per la prima volta in India è arrivata a sfiorare il 17% di tutti i contagi Covid nella Penisola e probabilmente diventerà dominante entro l'estate anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciao ciao Alessandro Sallusti contro il ddl Zan: i fascisti di oggi cantano Bella Ciao Tranquilli, dicono a sinistra che la legge Zan non limiterà le libertà di pensiero e opinione. È la stessa sinistra che in queste ore, con un appello firmato da 150 pseudo illustri economisti d'area, ...

Vene d'epoca a Venezia Ciao Pais (Società Trestina della Vela) ha preceduto in classifica Serenity del 1936 e Gilla del 1950, mentre Nembo II (Yacht Club Adriaco) ha avuto la meglio su Auriga del 1971 e Shahrazad del 1970. ...

Tranquilli, dicono a sinistra che la legge Zan non limiterà le libertà di pensiero e opinione. È la stessa sinistra che in queste ore, con un appello firmato da 150 pseudo illustri economisti d'area, ...

Ciao Pais (Società Trestina della Vela) ha preceduto in classifica Serenity del 1936 e Gilla del 1950, mentre Nembo II (Yacht Club Adriaco) ha avuto la meglio su Auriga del 1971 e Shahrazad del 1970.

Venezia, 27 giugno 2021. Ciao Pais per la categoria Epoca e Nembo II per la categoria Classici sono i vincitori dell'VIII Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Priv ...