Basket, Preolimpico 2021: la Serbia ai raggi X. Assenti Jokic e Bogdanovic, ma la rosa fa realmente impressione (Di lunedì 28 giugno 2021) Prende avvio domani il Preolimpico di Belgrado. La Serbia, in teoria, neanche avrebbe dovuto disputarlo: era la favorita per l’oro ai Mondiali di Cina 2019. La sconfitta ai quarti e le contemporanee vittorie di Francia (sugli Stati Uniti) e Spagna hanno però provocato due effetti: la necessità di qualificarsi nonostante la medaglia d’argento in carica e, in più, la fine dell’era di Sasha Djordjevic. Andiamo a scoprire dunque gli uomini che Igor Kokoskov ha voluto nella caccia alla difesa dell’argento di Rio nonostante le tante defezioni (Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Alen Smailagic, Aleksej Pokusevski i principali, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Prende avvio domani ildi Belgrado. La, in teoria, neanche avrebbe dovuto disputarlo: era la favorita per l’oro ai Mondiali di Cina 2019. La sconfitta ai quarti e le contemporanee vittorie di Francia (sugli Stati Uniti) e Spagna hanno però provocato due effetti: la necessità di qualificarsi nonostante la medaglia d’argento in carica e, in più, la fine dell’era di Sasha Djordjevic. Andiamo a scoprire dunque gli uomini che Igor Kokoskov ha voluto nella caccia alla difesa dell’argento di Rio nonostante le tante defezioni (Nikola, Bogdan, Alen Smailagic, Aleksej Pokusevski i principali, ...

