Sea of Thieves: aggiornamento 2.2.0.1 risolve vari problemi di Vita da pirata – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 27 giugno 2021) Sea of Thieves ottiene l’aggiornamento 2.2.0.1 che risolve vari problemi della nuova espansione Vita da pirata. Ecco i dettagli.. RARE ha pubblicato l’aggiornamento 2.2.0.1 di Sea of Thieves, precisamente dedicato alla risoluzione di alcuni problemi emersi all’interno della nuova espansione Vita da pirata nella quale appare Jack Sparrow, l’amato protagonista di Pirati dei Caraibi. Il principale problema nelle missioni Tall Tale era legato al fatto che varie sezioni della ... Leggi su helpmetech (Di domenica 27 giugno 2021) Sea ofottiene l’2.2.0.1 chedella nuova espansioneda. Ecco i dettagli.. RARE ha pubblicato l’2.2.0.1 di Sea of, precisamente dedicato alla risoluzione di alcuniemersi all’interno della nuova espansionedanella quale appare Jack Sparrow, l’amato protagonista di Pirati dei Caraibi. Il principale problema nelle missioni Tall Tale era legato al fatto chee sezioni della ...

Advertising

pakvampir : Si torna in live, solcando i mari di sea of Thieves. Continuiamo la storia, Venite a vedere le mie avventure insie… - Tech_Gaming_it : Sea of Thieves si aggiorna con la patch 2.2.0.1 - YdrasVain : Ho giocato a sea of thieves. Nei primi 5 minuti di tutorial mi hanno ucciso. Dopo 3 ore a smadonnare contro gli spe… - ReGamertron : RT @pakvampir: Si torna in live dopo tanto tempo con Sea of Thieves con la nuova avventura A Pirate's Live. Venite a vedere le mie avventu… - BeamRalphie : RT @pakvampir: Si torna in live dopo tanto tempo con Sea of Thieves con la nuova avventura A Pirate's Live. Venite a vedere le mie avventu… -