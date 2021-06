I colori della moda mare: blu e green! (Di domenica 27 giugno 2021) La tendenza moda mare 2021? Sostenibilità! I costumi da bagno più belli, bikini e interi, sono tutti ecologici e green. Il look da spiaggia è completato da accessori sempre green: occhiali da sole, orologi e sandali. Oceani e acque cristalline non sono più solo fonte d’ispirazione ma punto di partenza per progetti che mirano alla salvaguardia del mare e dei suoi abitanti. moda mare 2021: costumi, orologi e occhiali sostenibili ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 giugno 2021) La tendenza2021? Sostenibilità! I costumi da bagno più belli, bikini e interi, sono tutti ecologici e green. Il look da spiaggia è completato da accessori sempre green: occhiali da sole, orologi e sandali. Oceani e acque cristalline non sono più solo fonte d’ispirazione ma punto di partenza per progetti che mirano alla salvaguardia dele dei suoi abitanti.2021: costumi, orologi e occhiali sostenibili ...

Advertising

vladiluxuria : #Ungheria eliminata grazie alla Germania, i colori della squadra arcobaleno mandano a casa il grigiore di #Orban :… - rubio_chef : Quando sarà possibile vedere gli stadi illuminati con i colori della bandiera della Palestina? Lo chiedo per capire… - TeresaBellanova : #GERHUN: i tedeschi avevano chiesto di illuminare lo stadio con i colori della bandiera LGBT, ma la UEFA ha negato… - Cherol86 : RT @sentirmi4: Anche se tutti i colori sono bianco e nero, se vedi il colore della barchetta blu, allora sei appassionato del mare come me.… - Vincenzodeca24 : @stay_umile Ha tradito i colori della maglia che lo ha lanciato.....per ingordigia!!!! Per i tifosi è grave ed imperdonabile!! -