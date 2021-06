Variante Delta in Abruzzo, Pettinari (M5s): 'Non sottovalutare il nemico' (Di sabato 26 giugno 2021) 'Non bisogna trascurare l'aumento di contagi in Abruzzo riconducibili alla cosiddetta Variante Delta'. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinati dopo ... Leggi su chietitoday (Di sabato 26 giugno 2021) 'Non bisogna trascurare l'aumento di contagi inriconducibili alla cosiddetta'. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinati dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta Italia, bollettino covid Protezione Civile oggi 26 giugno Mentre la variante Delta preoccupa e torna lo spettro della zona rossa, l'Italia si prepara a entrare tutta in zona bianca dal 28 giugno, con la promozione della Valle d'Aosta. Leggi anche Variante ...

Sydney torna in lockdown per la variante Delta Il premier ha affermato che è necessario un blocco di due settimane per contenere la trasmissione della comunità della variante Delta altamente contagiosa. 'Quando hai una variante contagiosa come la ...

Variante Delta Emilia Romagna: arriverà. "L’unica arma per difendersi è il vaccino" il Resto del Carlino Covid, Galli sulla variante Delta: "Più difficile da identificare" Il direttore della clinica di malattie infettive dell'Ospedale Sacco: "Se non causa la perdita dell'olfatto, non sarebbe un buon segno" ...

Variante Delta: Sydney in lockdown La governatrice del Nuovo Galles del Sud Margaret Beazley ed il primo ministro regionale Gladys Berejiklian hanno annunciato la messa in lockdown della metropoli di Sydney. I motivi della decisione so ...

