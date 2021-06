Sydney sarà in lockdown per due settimane (Di sabato 26 giugno 2021) La prima ministra dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, ha annunciato che tutta l’area metropolitana di Sydney sarà in lockdown almeno fino al prossimo 9 luglio a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus riscontrato negli ultimi Leggi su ilpost (Di sabato 26 giugno 2021) La prima ministra dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, ha annunciato che tutta l’area metropolitana diinalmeno fino al prossimo 9 luglio a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus riscontrato negli ultimi

Advertising

flamminiog : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi andrà a caccia della 9^ finale in carriera, la 2^ su erba dopo quella vinta a s'Hertogenbosch 2015 su Bel… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi andrà a caccia della 9^ finale in carriera, la 2^ su erba dopo quella vinta a s'Hertogenbosch 2015 su Bel… - 80yeye80 : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi andrà a caccia della 9^ finale in carriera, la 2^ su erba dopo quella vinta a s'Hertogenbosch 2015 su Bel… - GeorgeSpalluto : Camila Giorgi andrà a caccia della 9^ finale in carriera, la 2^ su erba dopo quella vinta a s'Hertogenbosch 2015 su… - sydney_90 : vaffanculo , però ci può stare sarà la figlia a fargli cambiare idea #asktankaçma -

Ultime Notizie dalla rete : Sydney sarà Covid, aumenta variante delta: 2 settimane lockdown per Sidney | Speranza: terminare ciclo vaccini, ma pronti per terza dose ... spero nel più breve tempo possibile, per cui è molto probabile che ci sarà bisogno di una terza dose. Noi ci stiamo già organizzando', ha aggiunto. 26 giu 11:15 L'intera città di Sydney in lockdown ...

Il Festival di Tavolara riapre le porte al cinema: "Una notte in Italia" con l'Oscar Nomadland ... dai sequel del film Sul più bello: Ancora più bello, Sempre più bello 17 luglio - nell'isola di Tavolara sarà proiettato il film L'incredibile storia dell'isola delle rose di Sydney Sibilia , alla ...

Sydney sarà in lockdown per due settimane Il Post ... spero nel più breve tempo possibile, per cui è molto probabile che cibisogno di una terza dose. Noi ci stiamo già organizzando', ha aggiunto. 26 giu 11:15 L'intera città diin lockdown ...... dai sequel del film Sul più bello: Ancora più bello, Sempre più bello 17 luglio - nell'isola di Tavolaraproiettato il film L'incredibile storia dell'isola delle rose diSibilia , alla ...