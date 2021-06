Roma | prova concorsone annullata | si svolgerà il 5 luglio

(Di venerdì 25 giugno 2021) “La sessione odierna del concorso per Funzionario Amministrativo bandito daCapitale, che si sarebbe dovuta svolgere questa mattina alle ore 8,30 presso la Fiera di, siil prossimo 52021?. Lo afferma una nota dell’Assessorato al Personale diCapitale. ”La presidente della Commissione ha comunicato che a causa di un problema tecnico ladi questa mattina è statae che non è stato possibile rinviarla al pomeriggio, dal momento che alle ore 14,30 erano già convocati oltre 3300 candidati per lada ...

chiellini : Ennesima grande prova di un gruppo unico. Salutiamo Roma e il nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto e trasmess… - repubblica : Caos al concorsone del Comune di Roma, c'è un errore nel test: tutti a casa e prova annullata. La rabbia dei partec… - FBiasin : Il #Tottenham, che voleva l'ex mister dell'#Inter, ci ha provato con l'ex della #Roma e ora tenta con l'ex del… - paolorm2012 : Caos al concorso al Comune di Roma, prova annullata: la rabbia dei candidati rimandati a casa - FrankFormisano : Caos al concorso al Comune di Roma, prova annullata: la rabbia dei candidati rimandati a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prova

RomaToday

- "L'Italia è stata pioniera in tema ponendo le basi per il superamento di limiti e barriere ...strutturali di un sistema che anche la pandemia ha contribuito a mettere ulteriormente a dura. ...- 'L'Italia è stata pioniera in tema ponendo le basi per il superamento di limiti e barriere ...strutturali di un sistema che anche la pandemia ha contribuito a mettere ulteriormente a dura. ...Caos alla Fiera di Roma dove si sta svolgendo il ‘concorsone’ indetto dal Comune. Nella sessione di questa mattina i candidati sono stati interrotti mentre effettuavano la prova in quanto la Commissio ...La prova di oggi del concorsone per chi aspira al posto fisso al Comune di Roma è stata rinviata. «La sessione odierna del concorso per Funzionario Amministrativo bandito da ...