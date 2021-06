Rai1, in prima visione la commedia Separati ma non troppo (Di venerdì 25 giugno 2021) Rai1, la commedia con Gilles Lellouche e Louise Bourgoin sbarca sulla prima rete per Venerdì 25 Giugno 2021, la pellicola è uscita nel 2017. Rai1, in onda la pellicola Separati Ma non troppo in prima visione (Foto dal Web)Vedrà nel cast Dominique Farrugia, Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet e Marilou Berry. La trama si sviluppa con il matrimoni di Yvan e Delphine, i due sono sposati da 15 anni e hanno due figli, si separeranno perché la loro relazione è in crisi. Le difficoltà del padre, un procuratore calcistico, fanno spaccare ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 giugno 2021), lacon Gilles Lellouche e Louise Bourgoin sbarca sullarete per Venerdì 25 Giugno 2021, la pellicola è uscita nel 2017., in onda la pellicolaMa nonin(Foto dal Web)Vedrà nel cast Dominique Farrugia, Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet e Marilou Berry. La trama si sviluppa con il matrimoni di Yvan e Delphine, i due sono sposati da 15 anni e hanno due figli, si separeranno perché la loro relazione è in crisi. Le difficoltà del padre, un procuratore calcistico, fanno spaccare ...

Advertising

RaiUno : Yvan e Delphine si separano dopo 15 anni di matrimonio, ma per motivi economici, lui è costretto a tornare a casa.… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 in prima tv il film #Separatimanontroppo - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Su Rai1 in prima tv il film “Separati ma non troppo” - cinemaniaco_fb : ?????????????? Separati ma non troppo: la trama della commedia francese in onda stasera su Rai1 in prima visione… - gabforporn : @adamfoureira Andava bene giusto la prima stagione e finirla lì. Bene come miniserie di RAI1. -