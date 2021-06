Mattarella | ripartenza sarà efficace se ci sarà dialogo

(Di venerdì 25 giugno 2021) "Sono lieto di inviare un saluto augurale all'odierna edizione di Sky TG24 Live In, che si svolge a Firenze - città simbolo del Rinascimento - nel segno della ripresa nazionale, in un delicato momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ripartenza

Agenzia ANSA

Lo afferma il presidente Sergioin un messaggio in occasione dell'evento. Sono "convinto che la "" sarà efficace se le diverse componenti della società sapranno intrecciare, nel ...Lo afferma il presidente Sergioin un messaggio in occasione dell'evento. Sono "convinto che la "" sarà efficace se le diverse componenti della società sapranno intrecciare, nel ..."Sono lieto di inviare un saluto augurale all'odierna edizione di Sky TG24 Live In, che si svolge a Firenze - città simbolo del Rinascimento - nel segno della ripresa nazionale, in un delicato momento ...Leggi su Sky TG24 l'articolo LIVE IN Firenze, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sky TG24 ...