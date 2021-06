Euro 2020, la Uefa ha deciso: via la birra per gli atleti musulmani (Di venerdì 25 giugno 2021) La Uefa dà ragione a Pogba: è possibile per gli atleti musulmani togliere la birra dal tavolo delle conferenze stampa La Uefa scende a compromesso con i siparietti vari in conferenza stampa, partiti dalla polemica di Cristiano Ronaldo con la Coca Cola. Come riporta il Corriere dello Sport, la Uefa consentirà agli atleti musulmani di togliere la birra dal tavolo delle conferenze stampa. Il motivo dunque è prettamente religioso legato alle indicazioni dell’Islam. Paul Pogba era stato il primo a togliere la birra in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Ladà ragione a Pogba: è possibile per glitogliere ladal tavolo delle conferenze stampa Lascende a compromesso con i siparietti vari in conferenza stampa, partiti dalla polemica di Cristiano Ronaldo con la Coca Cola. Come riporta il Corriere dello Sport, laconsentirà aglidi togliere ladal tavolo delle conferenze stampa. Il motivo dunque è prettamente religioso legato alle indicazioni dell’Islam. Paul Pogba era stato il primo a togliere lain ...

