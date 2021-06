Cybercrime, Italia quarta tra i paesi più colpiti da ransomware (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Italia è quarta, poco sotto il Regno Unito, la Francia e la Germania, per attacchi subiti da minacce ransomware nell’ultimo anno. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione Hi-tech. I dati sono il risultato della classifica stilata da Mandiant, società parte dell’azienda di sicurezza informatica FireEye. LEGGI ANCHE –> L’Agenzia scozzese per la protezione dell’ambiente impiegherà anni per riprendersi da un attacco hacker Un ransomware è un tipo di malware che blocca l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. Nel nostro Paese, il trend di inviare e cadere ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 giugno 2021) L’, poco sotto il Regno Unito, la Francia e la Germania, per attacchi subiti da minaccenell’ultimo anno. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione Hi-tech. I dati sono il risultato della classifica stilata da Mandiant, società parte dell’azienda di sicurezza informatica FireEye. LEGGI ANCHE –> L’Agenzia scozzese per la protezione dell’ambiente impiegherà anni per riprendersi da un attacco hacker Unè un tipo di malware che blocca l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. Nel nostro Paese, il trend di inviare e cadere ...

