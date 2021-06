Cinesi su Marte: ecco quando il Partito ha deciso di andare sul Pianeta rosso (Di venerdì 25 giugno 2021) La Cina ha svelato i suoi piani per la conquista di Marte. Wang Xiaojun: “Realizzare il sogno dell’umanità di andare nello spazio e camminare su Marte”. I Cinesi vogliono conquistare lo spazio e realizzare il sogno di andare su Marte. Questo è quello che viene fuori da una recente conferenza stampa incentrata sul tema spazio. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 25 giugno 2021) La Cina ha svelato i suoi piani per la conquista di. Wang Xiaojun: “Realizzare il sogno dell’umanità dinello spazio e camminare su”. Ivogliono conquistare lo spazio e realizzare il sogno disu. Questo è quello che viene fuori da una recente conferenza stampa incentrata sul tema spazio. L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: I CINESI HANNO SVELATO I LORO PIANI PER LA CONQUISTA DI MARTE: INVIERANNO GLI UOMINI NEL... - G_A_V_76 : @_DAGOSPIA_ C’è una serie TV molto realistica dove si vede che i cinesi hanno colonizzato Marte! Perché no quindi - _DAGOSPIA_ : I CINESI HANNO SVELATO I LORO PIANI PER LA CONQUISTA DI MARTE: INVIERANNO GLI UOMINI NEL... - f64klicso : @MT_Meli_ Il botto lo registreranno i rover USA è Cinesi su Marte. - krishnadeltoso : RT @krishnadeltoso: Le contraddizioni della #Cina, che va su #Marte ma stenta sulla Terra: #USA, #covid19, #economia, #nucleare, #G7. @com… -