Andare al bagno, lo hai fatto nella maniera sbagliata: un dottore spiega tre errori comuni (Di venerdì 25 giugno 2021) Un chirurgo ha postato un video su TikTok per svelare gli errori comuni nell’Andare in bagno. Nel video, che riporta la didascalia “smetti di fare questi tre errori al bagno”, il dottor Karan Rajan spiega come le consuete abitudini nel sedersi sul WC possono fare male al nostro corpo. Il dottor Rajan mette anzitutto in guardia sui pericoli che possono insorgere nel “sedersi per più di 10 minuti” e dice ai suoi follower: “Più tempo si trascorre sul trono, maggiore è la pressione sulle vene rettali, che possono gonfiarsi e causare emorroidi che vanno a ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 25 giugno 2021) Un chirurgo ha postato un video su TikTok per svelare glinell’in. Nel video, che riporta la didascalia “smetti di fare questi treal”, il dottor Karan Rajancome le consuete abitudini nel sedersi sul WC possono fare male al nostro corpo. Il dottor Rajan mette anzitutto in guardia sui pericoli che possono insorgere nel “sedersi per più di 10 minuti” e dice ai suoi follower: “Più tempo si trascorre sul trono, maggiore è la pressione sulle vene rettali, che possono gonfiarsi e causare emorroidi che vanno a ...

Advertising

bibi_bnz : sta rottura de cojoni del secondo nome che va scritto anche sul certificato per andare in bagno - prinxesschia : Ho appena mangiato il fritto misto più buono della mia vita. Altro che bagno in mare adesso, collasso sotto all'omb… - stringhetta66 : RT @salvinimi: Io volevo andare a Milano oggi mentre mia moglie voleva a prendere sole al mare. Abbiamo trovato l'accordo L'ho messa in co… - KatieDeMerindol : ma quanto sarebbe bella una maratona al cinema con tutti i film marvel del tipo che ti lasciano letteramente 15 min… - 4lbii_ : @NetflixIT Io devo andare in bagno mamma -