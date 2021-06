Alberto Matano commosso a La Vita in diretta: È il momento più difficile…” (Di venerdì 25 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberto Matano a La Vita in diretta, commosso per la fine della stagione, le sue parole sono importanti: “Il momento più difficile”. Alberto Matano a La Vita in diretta, momenti di commozione per la puntata finale della stagione, le sue sono parole importanti: “E’ il momento più difficile per me…”. Oggi, 25 giugno, è arrivato Leggi su youmovies (Di venerdì 25 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a Lainper la fine della stagione, le sue parole sono importanti: “Ilpiù difficile”.a Lain, momenti di commozione per la puntata finale della stagione, le sue sono parole importanti: “E’ ilpiù difficile per me…”. Oggi, 25 giugno, è arrivato

Advertising

mariatrozzo : RT @lostjnpieces: poco più di un mese fa #stefaniaorlando tornava in rai, un mese dopo siamo qui a commuoverci per la fine di #lavitaindire… - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Un anno fa #LaVitainDiretta sembrava quasi destinata alla chiusura. Un format finito si ripeteva. Nessuno potrà riportarlo… - Giadahsospesap1 : RT @lostjnpieces: poco più di un mese fa #stefaniaorlando tornava in rai, un mese dopo siamo qui a commuoverci per la fine di #lavitaindire… - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: Un anno fa #LaVitainDiretta sembrava quasi destinata alla chiusura. Un format finito si ripeteva. Nessuno potrà riportarlo… - lorenzo60833262 : RT @bubinoblog: Un anno fa #LaVitainDiretta sembrava quasi destinata alla chiusura. Un format finito si ripeteva. Nessuno potrà riportarlo… -