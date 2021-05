Tragedia Mottarone: Boccia, 'ora i soccorsi, poi le responsabilità' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "È una vera Tragedia quello che è successo sulla funivia Stresa-Mottarone; una Tragedia nazionale. Non si può morire così. Ora concentriamoci sui soccorsi, poi sarà il tempo delle responsabilità. Massima vicinanza al comune di Stresa per i soccorsi e ai comuni di residenza delle vittime. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "È una veraquello che è successo sulla funivia Stresa-; unanazionale. Non si può morire così. Ora concentriamoci sui, poi sarà il tempo delle. Massima vicinanza al comune di Stresa per ie ai comuni di residenza delle vittime. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - EPalazzotto : Profondo dolore e sconcerto per l’incidente accaduto lungo la funivia #Stresa - Mottarone. Sono vicino alla famigl… - Dondolino72 : RT @mauroberruto: Un’altra tragedia, un’ennesima ferita per il nostro Paese e per il mio #Piemonte. Che dolore enorme. #mottarone -