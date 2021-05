Stellini | “Quando hai un allenatore top come Conte anche i progetti devono essere di alto livello”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 23 maggio 2021) Il vicedell’Inter, Cristian, è stato intervistato da Dazn durante i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto. “È un momento bellissimo, c’è davvero tanta gente che gioisce. Ed è giusto così, i tifosi dell’Inter non possono aspettare così tanto tempo. Futuro? È una domanda attuale, è una cosa che si chiedono in tanti. Bisognerebbe fare un passo indietro e ripartire daquesto progetto è iniziato: era triennale, importante, che doveva riportare l’Inter alla vittoria in Italia e a emergere in Europa. Abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni, si è creata un’importantissima empatia. E quel progetto dovrebbe proseguire, dovrebbe continuare. E questa, però, è una risposta che sarà la società a dare. Se questo progetto può continuare, per tutti, si può andare avanti e noi saremmo felicissimi. ...