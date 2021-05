Si è svegliato il vulcano Nyiragongo | uno dei più pericolosi del mondo | migliaia in fuga

(Di domenica 23 maggio 2021) Si èil, uno dei piùdelsecondo gli esperti. L’eruzione ha spintodi persone allada Foto European Pressphoto Agency/HUGH KINSELLA CUNNINGHAMGoma, capitale del Nord Kivu che si trova a pochi chilometri dal. La folla si è diretta in particolare verso il confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda. Nelle prime ore le autorità hanno invitato alla calma, ma poi ha dovuto ordinare l’evacuazione della città. Per molte ore Goma, dove vivono circa 250mila persone, è stata interessata da un blackout. La colata di lava scesa sulle pendici si è fermata alla periferia, interrompendo la sua progressione. Dal fiume di lava, nerastro e sempre instabile continuano tuttavia a ...

Si èall'improvviso nelle notte appena trascorsa ilNyiragongo , situato nella Repubblica Democratica del Congo , in Africa settentrionale. Considerato tra i vulcani più pericolosi del ...... si èe sta eruttando con forti esplosioni. Migliaia di persone sono in fuga verso il confine con il Ruanda , mentre le autorità invitano alla calma. Nel 1977 il, alto tremila metri ...Migliaia di persone in queste ore stanno lasciando la città, il Governo ha invitato la popolazione alla calma. La colata di lava si è fermata alla periferia della città. Il vulcano è considerato uno d ...Si risveglia il vulcano Nyiragongo che nel 1977 fece oltre 600 morti. È tra i più pericolosi del mondo migliaia di persone in fuga ...