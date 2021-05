(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Semplificare e sburocratizzare è giusto ma eliminare tutele e garanzie di trasparenza delle procedure sarebbe assolutamente inaccettabile. Il Governo scelga di stare dalla parte della legalità, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Non usciremo migliori da questa crisi con le gare al massimo ribasso o l’azzeramento deldegliche va proponendo. Una proposta indecente, avanzata proprio nel giorno in cui ricordiamo le vittime delle mafie, che sarebbero le prime a giovarsi di uno Stato ulteriormente indebolito da queste misure”. Così il Senatore di LeU Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Semplificazioni: Laforgia, 'azzeramento codice appalti proposto da Salvini è indecente'... -

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Semplificare e sburocratizzare è giusto ma eliminare tutele e garanzie di trasparenza delle procedure sarebbe assolutamente inaccettabile. Il Governo scelga di stare dalla ...