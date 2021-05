“Il mio futuro? Ancora non so”. Amici, la bomba a una settimana dalla finalissima. La prof potrebbe mollare (Di domenica 23 maggio 2021) Non si è Ancora spenta l’eco sulla vittoria di Giulia nell’ultima edizione di Amici. Il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare numeri pazzeschi e il pubblico, nonostante qualche inevitabile polemica, ha amato alla follia i talenti emersi. Non è mancato chi avrebbe preferito vedere qualcun altro alzare al cielo il trofeo. Ma si sa, quando si genera un tifo ‘da stadio’ o giù di lì, la creazione di fazioni è naturale. Fatto sta che tutto è andato nella giusta direzione, le trame insegnanti-allievi, così come i contatti ravvicinati tra i partecipanti al talent. Con storie nate proprio nell’occasione, come quella tra la vincitrice e Sangiovanni. Ora già ci si chiede che fine faranno i protagonisti di Amici 20. Non solo i vari Deddy, Aka7even e Martina, ma anche gli insegnanti: saranno tutti riconfermati? Difficile anticiparlo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Non si èspenta l’eco sulla vittoria di Giulia nell’ultima edizione di. Il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare numeri pazzeschi e il pubblico, nonostante qualche inevitabile polemica, ha amato alla follia i talenti emersi. Non è mancato chi avrebbe preferito vedere qualcun altro alzare al cielo il trofeo. Ma si sa, quando si genera un tifo ‘da stadio’ o giù di lì, la creazione di fazioni è naturale. Fatto sta che tutto è andato nella giusta direzione, le trame insegnanti-allievi, così come i contatti ravvicinati tra i partecipanti al talent. Con storie nate proprio nell’occasione, come quella tra la vincitrice e Sangiovanni. Ora già ci si chiede che fine faranno i protagonisti di20. Non solo i vari Deddy, Aka7even e Martina, ma anche gli insegnanti: saranno tutti riconfermati? Difficile anticiparlo, ...

