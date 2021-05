Eurovision Song Contest 2021 | le reazioni di Amadeus e Manuel Agnelli alla vittoria dei Maneskin

(Di domenica 23 maggio 2021) Serata storica quella di ieri sera, sabato 22 maggio, per la band deie per l’intero panorama musicale italiano. I quattro giovani musicisti, Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Damiano David, dopo aver portato a casa il premio per il miglior testo all’, si sono portati a casa ladel Festival canoro staccando di ben 25 punti la Francia e di 92 punti la Svizzera, favoritissime nell’ultima edizione della gara musicale più attesa dell’anno. Un risultato che l’Italia ha sperato e atteso fino all’ultimo e che la giovane rock band, nata e cresciuta performando per le strade della città, ha reso possibile con la loro Zitti E Buoni, vincitrice dell’ultimo Sanremo. I, che nella lingua della bassista del ...

"Rock'n'roll never dies!" urla pazzo di gioia Damiano prendendo la coppa. Ed è proprio così, il rock non morirà mai e oggi regala ai Maneskin il trionfo all'Contest 2021 e agli italiani l'orgoglio di tornare sulla vetta d'Europa dopo ben 31 anni: era il 1990 quando aveva vinto Toto Cutugno. La prima volta, invece, bisogna addirittura ...Damiano David , leader della band, da tempo combatte la mascolinità tossica e, anche per questo motivo, ha baciato in bocca Thomas , chitarrista del gruppo, sul palcoscenico dell'...I Maneskin hanno vinto la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam con la canzone “Zitti e buoni“, la stessa con cui hanno trionfato anche al Festival di Sanremo. “Non so davvero come ...MUSICA - L'annuncio arriva direttamente dal primo cittadino Matteo Ricci La vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest di Rotterdam, dopo 30 anni dall'ultimo successo tricolore, riporterà la pi ...