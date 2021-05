De Laurentiis saluta Gattuso | «Felice di aver trascorso due stagioni con te Ti auguro il meglio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 maggio 2021) Aurelio Decon un tweet hato Rinoche da domani non sarà più l’allenatore del Napoli: il messaggio del presidente azzurro Aurelio De, presidente del Napoli, hato con un tweet Rino. Il messaggio del numero uno del club azzurro. «Caro Rino, sonodiquasi duecon te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, tisuccessi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De». Caro Rino, sonodiquasi duecon te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti...