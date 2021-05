Che tempo che fa, Fabio Fazio attaccato duramente “Ha invitato più volte …” (Di domenica 23 maggio 2021) Questa sera torna una nuova puntata di Che tempo che fa, ovvero il programma condotto da Fabio Fazio che come al solito sarà spalleggiato dalla sua compagna d’avventura Luciana Littizzetto. Sembrerebbe che nelle scorse ore però sia sorta da una sorta di polemica che in qualche modo ha messo in imbarazzo il conduttore. Ma cosa è accaduto e di che tipo di polemica ti tratta? Che tempo che fa, in studio ospite ancora una volta Enrico Letta Sembrerebbe che nella puntata di questa sera domenica 23 maggio 2021, a Che tempo che fa ci sarà ancora una volta ospite Enrico Letta. Quest’ultimo era stato già ospite nel programma di Fazio circa un mesetto fa e adesso sarà ancora una volta protagonista della puntata di oggi. Sembrerebbe che Fazio abbia deciso di ospitare ... Leggi su baritalianews (Di domenica 23 maggio 2021) Questa sera torna una nuova puntata di Cheche fa, ovvero il programma condotto dache come al solito sarà spalleggiato dalla sua compagna d’avventura Luciana Littizzetto. Sembrerebbe che nelle scorse ore però sia sorta da una sorta di polemica che in qualche modo ha messo in imbarazzo il conduttore. Ma cosa è accaduto e di che tipo di polemica ti tratta? Cheche fa, in studio ospite ancora una volta Enrico Letta Sembrerebbe che nella puntata di questa sera domenica 23 maggio 2021, a Cheche fa ci sarà ancora una volta ospite Enrico Letta. Quest’ultimo era stato già ospite nel programma dicirca un mesetto fa e adesso sarà ancora una volta protagonista della puntata di oggi. Sembrerebbe cheabbia deciso di ospitare ...

