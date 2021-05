THORSTVEDT E IL SALTO TRIPLO

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 22 maggio 2021) In Belgio il titolo è stato vinto dal Club Brugge con una giornata d’anticipo, ma il Genk non ha mollato fino all’ultimo. Giovedì si giocava la penultima e col 4-0 rifilato all’Anversa i biancoazzurri hanno provato, anche se invano, a mettere pressione ai rivali. In caso di passo falso del Brugge ci si sarebbe giocato tutto all’ultima con uno scontro diretto con in palio il titolo. I primi tre dei quattro gol segnati all’Anversa portano la firma di Kristian, ’99 già nel giro della Nazionale maggiore, un talento che si sta mettendo in mostra sempre più. Kristiannasce il 13 marzo del 1999 a Stavanger, Norvegia. Muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Viking, per poi entrare in quelle dello Stabæk. Nel febbraio 2018 rientra al Viking, per giocare in prima squadra, militante in Obos Ligaen e nella stagione ...