Serie A | 38a giornata | tris Sampdoria | Crotone-Fiorentina a reti bianche Ok Genoa | la classifica

Leggi su mediagol

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono appena terminati gli anticipi del trentottesimo ed ultimo turno diA.E' arrivato il triplice fischio sui tre campi dove questa sera erano in programma i tre anticipi della trentottesimadel campionato diA, l'ultima della stagione. Al "Ferraris" di Genova, netto 3-0 dellache affonda il Parma di D'Aversa, sempre più ultimo e già inB da diversi turni. In gol per la compagine blucerchiata il sempreverde Quagliarella - al 20' - e raddoppio dei liguri con Colley, in gol al 44'. Ildella formazione allenata da Claudio Ranieri - alla sua ultima presenza sulla panchina blucerchiata (LEGGI QUI) -, arriva al 64' con il gol siglato da Gabbiadini. Nel match in programma alla "Sardegna Arena", vittoria esterna deldel tecnico ...