Serafino | curato anche con gli anticorpi monoclonali

(Di sabato 22 maggio 2021) Chiamato dagli amici “Nonno Highlander” il 95enne romanoCiancola, ha dato prova di meritare il suo appellativo sfidando il tempo ma soprattutto le circostanze avverse in cui si è trovato.è risultato positivo al Covid-19 il 21 aprile, e dopo un grave peggioramento delle sue condizioni, il 24 aprile, è stato ricoverato all’ospedale Sant’ Eugenio di Roma e trasferito d’urgenza nella notte per polmonite acuta bilaterale e insufficienza respiratoria allo Spallanzani, dove ha ricevuto cure a base di cortisone e un’infusione di. Nella prima divisione del quartier generale anti-Covid19 d’Italia nonno Highlander è stato seguito ogni secondo dai medici e dagli infermieri, per uscire dalla struttura “sulle proprie gambe” il 12 maggio. Gli...

Serafino curato

