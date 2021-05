Le regole per viaggiare in Italia e all’estero (Di sabato 22 maggio 2021) Coronavirus, . Cosa serve prima di mettersi in viaggio. Dal 26 aprile è iniziata la stagione delle riaperture e della ripresa del turismo sia nazionale che internazionale. Il lasciapassare per il turismo è il Green Pass. Per la precisione le due certificazioni: quella nazionale e quella europea. Ma prima di programmare le ferie è bene ripassare quelle che sono le regole per viaggiare, sia in Italia che all’estero. Le regole per viaggiare in Italia In Italia è possibile spostarsi liberamente tra regioni di colore giallo. Per spostarsi tra Regioni di colore arancione o rosso servirà invece il Green Pass o certificazione verde. Il certificato, in base disposizioni contenute nel decreto del 18 maggio. può essere richiesto dopo la somministrazione ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) Coronavirus, . Cosa serve prima di mettersi in viaggio. Dal 26 aprile è iniziata la stagione delle riaperture e della ripresa del turismo sia nazionale che internazionale. Il lasciapassare per il turismo è il Green Pass. Per la precisione le due certificazioni: quella nazionale e quella europea. Ma prima di programmare le ferie è bene ripassare quelle che sono leper, sia inche. LeperinInè possibile spostarsi liberamente tra regioni di colore giallo. Per spostarsi tra Regioni di colore arancione o rosso servirà invece il Green Pass o certificazione verde. Il certificato, in base disposizioni contenute nel decreto del 18 maggio. può essere richiesto dopo la somministrazione ...

Advertising

capuanogio : I 20 milioni di commissioni per #Raiola per la firma di #Donnarumma dimostrano che le regole vanno cambiate. Ad ese… - bancaetica : Il 10 marzo sono entrate in vigore le nuove regole europee sugli investimenti sostenibili, il Regolamento UE 2019/2… - CarloCalenda : È così, imprenditori di mercato, eccellenze nei rispettivi settori, credono che occorra fare qualcosa per Roma. In… - Lautaro79772178 : RT @CucchiRiccardo: 20 milioni per l'accordo su #Donnarumma? Se la notizia è vera, allora è giunto il momento di porre un freno a queste fo… - InvisibleWomann : @incanti_sava Ahaha, entra in corto circuito. Cioè, o si sposa senza il suo consenso come stava facendo Elena. O si… -