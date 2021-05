Karate, Europei 2021 oggi: orari 22 maggio, tv, programma, streaming, italiani in campo (Di sabato 22 maggio 2021) Gli Europei 2021 di Karate sono pronti ad entrare nel clou: oggi, sabato 22 maggio, in quel di Porec (Croazia) si terranno le finali delle varie specialità. Andiamo a scoprire gli orari delle gare odierne, focalizzandoci anche sulle piattaforme dove saranno visibili in tv e streaming e sugli italiani che saranno impegnati. Dopo i primi due giorni di eliminatorie e ripescaggi, nella località istriana da oggi si fa sul serio con l’entrata in scena delle medaglie da assegnare. Diversi gli italiani che si sono qualificati per le finali odierne, anche se tutti concorreranno per il bronzo. Per quanto riguarda il kata individuale, riflettori puntati sui soliti Viviana Bottaro e Mattia Busato; nel kumite maschile occasione per ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Glidisono pronti ad entrare nel clou:, sabato 22, in quel di Porec (Croazia) si terranno le finali delle varie specialità. Andiamo a scoprire glidelle gare odierne, focalizzandoci anche sulle piattaforme dove saranno visibili in tv ee sugliche saranno impegnati. Dopo i primi due giorni di eliminatorie e ripescaggi, nella località istriana dasi fa sul serio con l’entrata in scena delle medaglie da assegnare. Diversi gliche si sono qualificati per le finali odierne, anche se tutti concorreranno per il bronzo. Per quanto riguarda il kata individuale, riflettori puntati sui soliti Viviana Bottaro e Mattia Busato; nel kumite maschile occasione per ...

