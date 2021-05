Il Genoa di Ballardini finisce col sorriso | lampo Shomurodov | Cagliari k o

Advertising

Basta il gol di Shomurodov per decidere la sfida tra Cagliari e(0 - 1). L'uzbeko segna un gol delizioso nel primo tempo e regala il successo alla squadra di. Parte forte il Cagliari che dopo pochi minuti colpisce il palo con Joao Pedro. Sul palo ...Semplici(3 - 5 - 2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Masiello (1's.t Behrami); Zappacosta (44's.Arbitro: Antonio Giua di Olbia Ammoniti: 5' s.t Behrami (G), 32's.t Carboni (C), 45' s.t ...CROTONE-FIORENTINA Nell’ultima giornata di campionato il Crotone vuole salutare al meglio la Serie A. In Calabria arriva la Fiorentina che vuole riscattare la sconfitta contro il Napoli e chiudere con ...Tirano un sospiro di sollievo Cagliari e Genoa, che si affrontano dopo avere raggiunto la salvezza e ci sarà un'interessante sfida del gol: da una parte Joao Pedro e ...