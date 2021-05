Guerini inaugura piazza Aude Pacchioni nel Modenese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guerini inaugura

La Nuova Sardegna

Alla commemorazione per il 77esimo anniversario della strage di Monchio il ministrosi è impegnato a farsi portavoce della richiesta di Palagano del riconoscimento della medaglia al valor ...Sempre nella stessa audizione parlamentare del 9 marzo scorso, il ministroha definito come ... Ecco, quindi, come il nuovo governola propria postura internazionale, tra Nato ed Eu, ...Uno spazio dedicato ad Aude Pacchioni, la partigiana 'Mimma', amministratrice, realizzato davanti al memoriale della Buca di Susano, località in frazione di Palagano (Modena) dove nel 1944 furono assa ...Piazza Aude Pacchioni è stata inaugurata ufficialmente questa mattina alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini ...