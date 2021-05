Eurovision Song Contest 2021, su Youtube c'è già una vittoria. Ed è netta (Di sabato 22 maggio 2021) A poche ore dalla finalissima dell'Eurovision Song Contest 2021 è difficilissimo dire chi vincerà. Se c'è, infatti, una kermesse musicale che lascia col fiato sospeso fino all'ultimo, è proprio questa e parte dell'adrenalina che scatena la tanta incertezza deriva anche dal fatto di non poter votare per il proprio paese. Per non parlare delle teorie (un po' complottiste) che regolarmente identificano simpatie e alleanze silenziose tra stati più o meno affini, per lingua o prossimità geografica. Naturalmente, il fatto che fare previsioni sia molto complicato, stimola ancora di più il gioco delle previsioni, tra commenti ai pronostici professionali dei bookmaker e deduzioni legate all'andamento delle chart in streaming audio, e, considerato che la trasmissione è anche in diretta tv, pure video. Qui, se ci soffermiamo su ... Leggi su gqitalia (Di sabato 22 maggio 2021) A poche ore dalla finalissima dell'è difficilissimo dire chi vincerà. Se c'è, infatti, una kermesse musicale che lascia col fiato sospeso fino all'ultimo, è proprio questa e parte dell'adrenalina che scatena la tanta incertezza deriva anche dal fatto di non poter votare per il proprio paese. Per non parlare delle teorie (un po' complottiste) che regolarmente identificano simpatie e alleanze silenziose tra stati più o meno affini, per lingua o prossimità geografica. Naturalmente, il fatto che fare previsioni sia molto complicato, stimola ancora di più il gioco delle previsioni, tra commenti ai pronostici professionali dei bookmaker e deduzioni legate all'andamento delle chart in streaming audio, e, considerato che la trasmissione è anche in diretta tv, pure video. Qui, se ci soffermiamo su ...

Advertising

RaiUno : Stasera tifiamo @thisismaneskin! ???? La finale dell'#Eurovision Song Contest alle 20.35 ?? in diretta su #Rai1 con… - senhitofficial : Voglio condividere con voi questo tributo ad alcune meravigliose canzoni italiane che hanno partecipato ad… - RaiUno : Continuano le prove di Eurovision Song Contest 2021 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio! Sale l'attesa per l'esib… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Eurovision Song Contest 2021 - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Eurovision Song Contest 2021 -