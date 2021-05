Donato Renzetti al Carlo Felice con Sinfonie di Debussy | Mendelssohn e Respighi

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 22 maggio 2021) Il programma sinfonico del Teatrodi Genova prosegue con il suo terzo appuntamento. Sabato 22 maggio a partire dalle ore 20 salirà sul podio, il quale sarà il protagonista di una serata dedicata a due grandi esponenti della modernità della musica europea nel periodo a cavallo del XIX secolo. Si tratta di Claudee della sua trascrizione per orchestra della Petite Suite per due pianoforti, e di Ottorinocon la suite Gli uccelli. Inoltre il Maestro abruzzese dirigerà la Sinfonia n.3 in La minore op.56 Scozzese dell’autore romantico Felix-Bartholdy. Dopo il concerto disarà la volta del quarto e ultimo evento del calendario sinfonico che si terrà il 27 maggio sotto la direzione di Fabio ...