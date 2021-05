Chi è Putin? I complessi infantili | la lavatrice della Ddr | lo shock di Gheddafi

(Di sabato 22 maggio 2021) «Who is Mister?» Quando morì Konstantin Chernenko, nel 1985, gli agenti del Kgb di stanza a Dresda rubarono al loro capo una cassa di spumanteCrimea per festeggiare l’imminente fine del vecchio regime comunista. Vladimir, poco più che trentenne, brindò insieme ai colleghi. Nell’ambiente chiuso di una delle «residenze»rete di spionaggio sovietico all’estero, il «piccolo» – come veniva chiamato, per distinguerlo da un collega omonimo – era il più scettico sul regime che serviva. Ammirava l’accademico Andrey Sakharov, esiliato a Gorky per dissenso, ed era disgustato dall’antisemitismo del sistema, scandalizzando i colleghi con affermazioni del tipo «gli ebrei sono persone assolutamente normali». Fortesua formazione universitaria giuridica, teorizzava ...

