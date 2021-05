Carlos Sainz è una minaccia per gli avversari? (Di sabato 22 maggio 2021) Domani domenica 23 maggio, si correrà uno dei Gran Premi più attesi nella stagione di Formula Uno: il GP di Monaco. Questa mattina sabato 22 maggio, si sono tenute le prove libere e sul podio si sono piazzati al primo posto Verstappen, al secondo Sainz e al terzo Leclerc. La Ferrari è carica e la domanda è solo una: Prove libere 3 di Monaco: Verstappen primo Carlos Sainz è una minaccia in pista? Dai risultati che ha ottenuto nelle prove libere verrebbe da rispondere “Sì, è una minaccia”. Il Gran Premio però si correrà domani e in pista può succedere di tutto. Il pilota spagnolo comunque è molto sicuro delle proprie potenzialità e anche del fatto che possa dare del filo da torcere agli avversari. Prima di correre le prove libere, Sainz aveva ricevuto i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Domani domenica 23 maggio, si correrà uno dei Gran Premi più attesi nella stagione di Formula Uno: il GP di Monaco. Questa mattina sabato 22 maggio, si sono tenute le prove libere e sul podio si sono piazzati al primo posto Verstappen, al secondoe al terzo Leclerc. La Ferrari è carica e la domanda è solo una: Prove libere 3 di Monaco: Verstappen primoè unain pista? Dai risultati che ha ottenuto nelle prove libere verrebbe da rispondere “Sì, è una”. Il Gran Premio però si correrà domani e in pista può succedere di tutto. Il pilota spagnolo comunque è molto sicuro delle proprie potenzialità e anche del fatto che possa dare del filo da torcere agli. Prima di correre le prove libere,aveva ricevuto i ...

Advertising

fcarstone : Charlse Leclerc Max Verstappen Valtteri Bottas Carlos Sainz Lando Norris Pierre Gasly Lewis Hamilton Sebastian Vett… - automotorinews : ???? Torna la #Ferrari in pole position con Charles #Leclerc davanti a Max #Verstappen e Valtteri #Bottas ? Bene anc… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #MonacoGp???? Carlos si apre in radio e si dispera. Il botto di Charles non gli ha permesso di migliorar… - Giovann42936019 : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #MonacoGp???? Charles on fire! un giro spettacolare. Peccato per Carlos che nei primi due settori era al livello… - mattiamaestri46 : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #MonacoGp???? Charles on fire! un giro spettacolare. Peccato per Carlos che nei primi due settori era al livello… -