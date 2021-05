Tassa di successione, dopo la sberla in conferenza stampa Draghi ricuce con Letta (Di venerdì 21 maggio 2021) Alla fine è arrivata la telefonata. "Lunga e cordiale", come riferiscono da Palazzo Chigi. dopo la stoccata di ieri in conferenza stampa il premier Mario Draghi ha sentito il segretario del Pd Enrico Letta. Un modo per ricucire certo, ma anche e soprattutto, un messaggio da far passare all'esterno: nessuna ripercussione sulla maggioranza concentriamoci sulle cose serie. Ieri Enrico Letta ha lanciato la proposta di finanziare una "dote per i diciottenni" con una Tassa di successione. "Il mio sogno è trattenere i ragazzi italiani in Italia, senza però farli restare in casa con mamma e papà fino a trent'anni - è la tesi del segretario del Pd -. Il problema principale del nostro Paese è che non fa più figli. Ci vuole una dote per i giovani, finanziata ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Alla fine è arrivata la telefonata. "Lunga e cordiale", come riferiscono da Palazzo Chigi.la stoccata di ieri inil premier Marioha sentito il segretario del Pd Enrico. Un modo per ricucire certo, ma anche e soprattutto, un messaggio da far passare all'esterno: nessuna ripercussione sulla maggioranza concentriamoci sulle cose serie. Ieri Enricoha lanciato la proposta di finanziare una "dote per i diciottenni" con unadi. "Il mio sogno è trattenere i ragazzi italiani in Italia, senza però farli restare in casa con mamma e papà fino a trent'anni - è la tesi del segretario del Pd -. Il problema principale del nostro Paese è che non fa più figli. Ci vuole una dote per i giovani, finanziata ...

EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - peppeprovenzano : La proposta del #PD è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco. Pres #Draghi, la tassa di successi… - antoniomisiani : Bella e coraggiosa la proposta di @EnricoLetta: una dote di autonomia ai giovani 18enni per lo studio, il lavoro, l… - Claudoc3 : RT @antonio_bordin: #Draghi fa il fenomeno con i soliti noti che vogliono rapinare agli italiani i risparmi di famiglia con la tassa di suc… - P4olino : Mi piace che la villetta del professionista che non fa mai la fattura sia esclusa dalla tassa di successione. Bravi... -